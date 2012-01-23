Змагання шахових вундеркіндів

Вихідними у ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету відбулись міські шахові змагання серед найменших спортсменів – від 5 до 10 років. Вони слугували відбором до першості області, куди потрапляли призери у кожній віковій категорії. Без відбору туди ж запросили провідних юних шахістів міста над Бугом – призерку Європи Надю Шпанко, чемпіона України Вітю Матвіїшина та переможця низки всеукраїнських змагань Женю Шафіра.

За їх відсутності розгорнулась гостра боротьба за медалі, в яких взяли участь близько сотні юних спортсменів, вихованці 6 тренерів. У заліку до 8 років першими були Саша Райніке та Катя Дищук, минулорічна чемпіонка міста. Серед десятирічних не було рівних Юрі Ушинському, Олі Татарській та минулорічній чемпіонці області Даші Мелащенко.

На змаганнях нерідко були і сльози, особливо у турнірах дівчат. Адже за шахівницю сідали навіть дошколярики. Утім, за допомоги батьків і дідусів вони швидко заспокоювались, адже після поразок обов’язково будуть нові перемоги.