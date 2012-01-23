Джига проінспектує три райони

Голова облдержадміністрації Микола Джига перевірить виконання завдань і доручень за підсумками 2011 року щодо покращення соціально-економічної ситуації в районах області.

Про це повідомила помічник голови ОДА Ірина Кравченко.

Керівник області очолить спеціальну виїзну комісію, на засіданні якої про результати здійсненої роботи та плани на 2012 рік звітуватимуть районні керівники. Першими до заслуховування визначені Могилів-Подільський, Томашпільський та Чернівецький райони.

Голова облдержадміністрації Микола Джига підкреслив: «Ми починаємо об’їзд районів у цьому місяці з метою досконального вивчення ситуації в районах, що зроблено владою на місцях з переліку тих пріоритетних завдань, на яких ми постійно наголошуємо».

Керівник регіону уточнив, на які саме аспекти соціально-економічного розвитку звертатиме особливу увагу. «Ми будемо ретельно вивчати питання, що стосуються розвитку тваринництва, зокрема, збільшення поголів’я великої рогатої худоби, корів, приведення в порядок усіх закладів соціальної сфери – дитячих садочків, шкіл, ФАПів і амбулаторій в сільській місцевості, а також, що стосується переведення їх на альтернативні джерела енергії. Окрім того, окремим питанням порядку денного буде забезпечення прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та соціального супроводження неблагополучних родин».

Перша виїзна кущова нарада відбудеться найближчого четверга.