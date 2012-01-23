На в'їзді в Калинівку "Фольксваген" збив жінку

Суботнього вечора на автошляху Житомир – Могилів-Подільський сталася дорожньо–транспортна пригода зі смертю.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

33–річний водій легкового автомобіля «Фольксваген - Поло» допустив наїзд на 46 – річну жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги на пішохідному переході. Це сталося при в’їзді в місто Калинівка. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події.

Як з’ясувалося, за кермом автівки перебував житель села Кордилівка Калинівського району. Наразі працівники міліції затримали водія і за даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами , які керують транспортними засобами). Санкція статті 286 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.