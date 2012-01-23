Видобувати сапіжанський вапняк заборонили

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області заборонило СТОВ «Світанок» с. Сапіжанка Шаргородського району проводити видобуток пиляного вапняку на шахті «Сапіжанка — ІІ».

Прес—служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Оскільки, під час планової перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у СТОВ «Світанок» було виявлено, що підприємство не погодило з органами гірничого нагляду план розвитку гірничих робіт на 2012 рік. Крім того, закінчився термін дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і не проведена чергова перевірка реле високого струму.