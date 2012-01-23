Поляки цікавляться вінницьким садівництвом

Голова обласної Ради Сергій Татусяк провів зустріч із головою Українського центру бізнесу Яном Манковським та кількома представниками польських фірм, які займаються м’ясовиробництвом, садівництвом та городництвом. Зустріч відбулася за ініціативи президента Клубу ділових людей, радника голови облради з економічних питань Надії Лисецької.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Польські підприємці висловили зацікавленість вкладання інвестицій в аграрну та переробну галузі Вінниччини.

– Ми знаємо, що Вінницька область має великий аграрний потенціал. Ми зацікавлені скористатися ним, шляхом створення спільних підприємств, – наголосили польські бізнесмени.

Насамперед поляки готові надати високотехнологічне обладнання, а з українського боку розраховують на сировину та ринок збуту. Загалом західні сусіди прогнозують, що 2012-13 роки мають стати дуже плідними для співпраці середнього бізнесу України та Польщі.Сергій Татусяк зауважив, що для Вінниччини особливо цікавими є пропозиції щодо спільного ведення бізнесу у сфері вирощування та переробки фруктів і овочів.

– Вінницька область на сьогодні поступово відроджує забуте і занедбане садівництво та городництво, яким славилися наші південні райони – Ямпільщина, Могилів-Подільщина. Тому тут наші інтереси співпадають, – звернув увагу потенційних інвесторів С.Татусяк.

Він доручив Надії Лисецькій через Клуб ділових людей встановити контакти вінницьких підприємців із представниками комерційних структур Польщі, які зацікавленні у співпраці та продовжити діалог.