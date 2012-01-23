За 15 хвилин наряд ДСО затримав п’ятьох зловмисників

Насиченим на кримінальні події видався січневий ранок 20 січня для міліціонерів Вінницького управління Державної служби охорони. О 6:16 ранку черговий повідомив наряду ДСО, що по вулиці Родіона Скалецького невідомі напали на таксиста.

Через три хвилини правоохоронці прибули на місце події і з'ясували, що четверо вінничан безпричинно побили водія таксі місцевої асоціації перевізників, які користуються охороною ДСО. На щастя, диспетчер служби таксі вчасно повідомила про напад, інакше б перевізнику, який опинився у ситуації «четверо на одного», було б непереливки. Міліціонери негайно вгамували зловмисників і передали їх слідчо-оперативній групі Ленінського райвідділу міліції.

Про це повідомила Прес-служба Департаменту Державної служби охорони.

Вже через вісім хвилин після попереднього виклику цей же наряд ДСО відреагував на повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації у торгово-розважальному центрі по вулиці Пирогова.

За три хвилини правоохоронці вже були на місці події і з’ясували, що в однієї з відвідувачів закладу невідомий поцупив сумку з особистими речами. Отримавши прикмети нападника, правоохоронці невдовзі помітили підозрілого молодика, який вештався неподалік з жіночою сумкою в руках. Затриманого, 20-річного вінничанина, передали працівникам слідчо-оперативної групи Ленінського райвідділу міліції. Наразі вирішується питання про порушення проти крадія кримінальної справи.