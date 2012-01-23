Газовиків за числені порущення притягли до адмінвідповідальності

Під час оперативної перевірки стану охорони праці у службі технічної експлуатації внутрішньо-будинкових систем газопостачання (ВБСГ) Вінницького МР УГГ було виявлено численні порушення.

Про це повідомила прес—служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Фахівці управління з'ясували, що графіки виконання робіт з планового технічного обслуговування житлових будинків на 2012 рік затверджені не керівником підприємства, а головним інженером. В положенні про службу технічної експлуатації ВБСГ не визначено чисельність, штат, оснащеність Служби, враховуючи складність та обсяги робіт, що виконуються.

ВБСГ також не укомплектована необхідною кількістю працівників з урахуванням обсягу та складності робіт, що виконуються (згідно розрахунку необхідної чисельності працівників на 2012 рік необхідна чисельність працівників служби складає 223 працівники, а в службі працює 75 працівників, з яких 57 слюсарів, що звиконують роботи з технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання).

Окрім цього, ВБСГ не забезпечена транспортом, приладами та газоаналізаторами у кількості необхідній для виконання покладених на неї обов’язків, враховуючи складність та обсяги робіт, що виконуються (у службі лише 2 газоаналізатори).

Служба не забезпечена приладами для проведення комплексного обстеження за допомогою приладів технічного стану зовнішніх газопроводів.

Виявлено, що не проводяться планові технічні обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання житлових будинків у терміни, передбачені “Положенням про технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення».

А саме: службою 2011-го року проведено планове технічне обслуговування (ПТО) внутрішньо-будинкових систем газопостачання 1381 багатоповерхових житлових будинків, що складає 73,3% від загальної кількості та 34280 приватних житлових будинків, що складає 61,6% від загальної кількості; на 2012 рік заплановано проведення ПТО 1154 багатоповерхових житлових будинки, що складає 61% від загальної кількості та 26561 приватних будинків, що складає 47,7% від загальної кількості.

Допускається експлуатація газового обладнання з несправними димоходами (вул. Київська, 104, кВ. 26, вул. Набережна, 24), з несправною автоматикою безпеки газових приладів (вул. З. Космодемянської, 3, кв.3, вул. Киянко, 19, кв. 1).

При проведенні технічного обслуговування систем газопостачання за заявками абонентів працівники підприємства не проводять перевірку наявності тяги в каналах.

Крім того, Вінницьке МР УГГ не виконало рішення Ради управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області від 13.04.2011 року. Зокрема, не укомплектовано служби підприємства кадрами згідно Типових норм часу на технічне обслуговування і ремонт систем газопостачання. Не забезпечено безумовне дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті систем газопостачання. Для проведення робіт з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту систем газопостачання служби не забезпечено необхідними приладами, технічними засобами і матеріалами.

Не забезпечено проведення капітальних ремонтів газопроводів, споруд та обладнання відповідно до графіків ремонту, а саме: не проведено закільцювання газопроводів по вул. Пирогова, Матроса Кошки, не проведено капітальний ремонт ШРП ? 41. Не забезпечено виконання постанови КМУ від 05.05.1997 р. ? 409 в частині та інженерних мереж, а саме проведено обстеження і паспортизація не усіх виробничих будівель та споруд, що експлуатуються управлінням.

За результатами перевірки притягнуто до адміністративної відповідальності начальника та п’ятьох посадових осіб служби технічної експлуатації внутрішньо-будинкових систем газопостачання Вінницького МРУГГ.

Робота, яка проводиться у службі внутрішньо-будинкових систем газопостачання щодо створення безпечних умов праці — не повною мірою відповідає установленим нормативам.