У Вінницькій області від переохолодження помер чоловік

У с. Кусиківці Літинського району Вінницької області в результаті переохолодження померла людина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Тіло загиблого виявила сусідка у вигрібній ямі, що знаходиться в господарській споруді. Після цього тіло було направлено на судово-медичну експертизу в р. Вінниця. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено.

Попередньо, причиною смерті є переохолодження.

У цілому, з початку 2012 року на території Вінницької області зареєстровано 7 випадків госпіталізації людей через переохолодження.