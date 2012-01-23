У Вінницькій області від переохолодження помер чоловік
16:35, 23 січня 2012Вінниця
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Знайшли у вигрібній ямі
У с. Кусиківці Літинського району Вінницької області в результаті переохолодження померла людина.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Тіло загиблого виявила сусідка у вигрібній ямі, що знаходиться в господарській споруді. Після цього тіло було направлено на судово-медичну експертизу в р. Вінниця. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено.
Попередньо, причиною смерті є переохолодження.
У цілому, з початку 2012 року на території Вінницької області зареєстровано 7 випадків госпіталізації людей через переохолодження.
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