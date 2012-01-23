Львів'яни допоможуть Вінниці з "транспортною революцією"
16:40, 23 січня 2012Вінниця
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На прохання Гройсмана
Сьогодні, 23 січня, під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міський голова Вінниці попросив його допомогти із впровадження нової транспортної схеми у Вінниці.
Про це повідомив Інтернет-портал Galinfo.
«До мене звернувся міський голова Вінниці з проханням поділитися досвідом. Вони планують в лютому вводити нову транспортну схему в місті, і вони просили нас допомогти з впровадженням нової транспортної схеми. Тому я скерував у Вінницю заступника начальника управління транспорту і зв’язку. Ми цей досвід, який маємо у Львові, передамо Вінниці, тому що транспортні схеми будуть мінятися в усіх містах України», - заявив Андрій Садовий.
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