У світовій практиці немає поняття "працюючі пенсіонери"

У зв’язку з введенням в дію Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, громадянам, аби прийняти участь у системі пенсійного забезпечення, необхідно мати мінімум 15 років страхового стажу. Раніше ця норма була керована Законом про пенсійне забезпечення, і від громадян для отримання пенсії вимагали мінімум 5-ти років трудового стажу. У противному разі нестачі років страхового стажу, людина не може навіть претендувати на мінімальну пенсію, а отримуватиме соціальну допомогу, яка призначатиметься з 62-річного віку.

Як повідомила на прес-конференції для місцевих ЗМІ 23 січня начальник управління Пенсійного фонду України в місті Вінниця Олена Корчака, у 2011 році у місті Вінниця налічується 89200 пенсіонерів, з них 27 тисяч – працюючих пенсіонерів.

Загалом у Вінниці працюючих громадян більше 145 тисяч, і на одного працюючого іде навантаження в 1,2 пенсіонера. Це, за словами Олени Корчаки, високий показник, в той час як середній по Україні – на 10 працюючих припадає 9 пенсіонерів.

- Ніде в світі немає поняття „працюючі пенсіонери”, - пояснює Олена Сергіївна. – Всі ці 27 тисяч працюючих у Вінниці пенсіонерів отримують середню виплату 1400 гривень. Середня пенсія по місту складає 1239 гривень 84 копійки. З 1 жовтня 2011 року набрав чинності новий Закон про реформування пенсійної системи. Згідно з цим Законом, збільшено страховий стаж для чоловіків – до 30-ти років, а для жінок – до 25 років. Держава має надати можливість населенню можливість отримати страховий стаж, тому що на сьогодні існує велика проблема зарплатні „у конвертах”.

