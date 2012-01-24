Вінницькі підприємства-боржники не дають робітникам страхового стажу

Борги управління пенсійного фонду України у місті Вінниця на 1 січня 2012 року складають 7,2 мільйона гривень.

Про це повідомила УНІАН-Вінниччина на прес-конференції начальник управління Пенсійного фонду України у місті Вінниця Олена Корчака.

Вона також зазначила, що однією з причин такої боргової ями є борги попередніх років, зокрема у 2011 році було погашено 22% боргів 2010 року. В 2011 році борг збільшився ще на 7,2 мільйона гривень. На сьогоднішній день загальний борг складає біля 30 мільйонів гривень.

Працівниками управління опрацьовано майже 74% загальної суми боргу, а саме, подано до суду 91,4 тис.грн., подано матеріалів правоохоронних органів 68,8 тис.грн.

- По єдиному страховому внеску ці борги у сумі 7,2 мільйона гривень мають 853 платника, в тому числі – 6.5 мільйона гривень – економічно активні підприємства, - зазначає Олена Корчака. – Так, 280 працівникам ВАТ „Керамік” не зараховується страховий стаж 2 рік і 4 місяці. А загальний борг підприємства по всіх видах платежів склав 1749,7 тис.грн., 46-ти працівникам ТОВ „Він бус-транс” не зараховується стаж 1 рік і 7 місяців при сумі заборгованості 268,6 тис.грн. Аналогічна ситуація прослідковується по Державному підприємству експериментально-механічному заводу № 45, приватному підприємству „Компанія Володимирський масив”, публічному акціонерному товариству „Вінницький завод Будмаш”.

Очільниця Пенсійного фонду у Вінниці зазначає, що необхідно будувати відносини з платниками податків як партнерські. Але це не стосується тих керівників, які порушують трудові та пенсійні права своїх працівників. До таких вживатимуться заходи, передбачені законодавством.

