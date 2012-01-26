"HONDA" збила насмерть чоловіка і зникла

На автошляху Вінниця-Могилів-Подільський, біля повороту на село Чернятин Жмеринського району, з тілесними ушкодженнями характерними для ДТП, виявлено труп 25-річного чоловіка, жителя сусіднього села Мартинівка.

Про це повідомило УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

З місця пригоди вилучено фрагмент передньої частини бамперу чорного кольору з написом "HONDA".

В області введено оперативний план "Перехоплення".

Якщо Ви стали свідком даної автопригоди, або володієте інформацією про місце перебування водія або автомобіля, причетного до даної ДТП, Державтоінспекція просить зателефонувати за номером чергової частини УДАІУМВС – (0432) 61-17-70, або на телефон «гарячої лінії» - 59-34-33.