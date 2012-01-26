Мобілки відбирають по середах

Вчора до працівників Крижопільського райвідділу міліції звернулася 30 – річна жителька села Тернівка з повідомленням про пограбування. Потерпіла розповіла, що її знайомий, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, відібрав у неї мобільний телефон.

Це сталося у вечірній час близько 22 години. Зловмисником виявився непрацюючий 35 – річний односелець потерпілої.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, працівники міліції затримали підозрюваного і сьогодні вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Такаж пригода сталася і з 17 – річною студенткою одного з вінницьких коледжів, - під час занять у неї викрали мобільний телефон. По «гарячих» слідах працівники міліції встановили підозрювану особу і незабаром затримали її.

Як з’ясувалося, телефон викрала 22 – річна студентка цього ж навчального закладу.

За даним фактом порушили кримінальну справу.