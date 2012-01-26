Бюджет області зріс на півтора мільярда гривень

Минулорічний Вінниччини бюджет виконано з непоганими показниками. Надходження до бюджету склали 118-120%, на селі – 98%.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький.

За словами чиновника, - це велике досягнення, адже такого ще не було.

Що стосується бюджету-2012, то на даний час все прораховано та визначено пріоритети. І основний з них – не люди для бюджету, а бюджет для людини.

Однак існують певні проблеми в розвитку підприємництва. Процедура отримання всіх дозволів відбиває в людей бажання відкривати власну справу. В європейських же країнах - малий та середній бізнес є внутрішнім інвестором. Аби спростити процедуру оформлення документів та дати людям можливість без перепон почати власну справу в області невдовзі запрацює регіональний прозорий дозвільний центр.

Саме це, за словами Володимира Барецького, дасть поштовх малому та середньому бізнесу, зменшить безробіття, а гроші, які йдуть зараз на пільги і субсидії для цих людей підуть на розвиток їхнього бізнесу. Як результат – 70-80% проти нинішніх 28% отримає держава у вигляді податків.

Значної уваги цього року в області приділятиметься реалізації соціальних програм. Зокрема, вперше на Вінниччині в бюджеті виділені кошти на доступне житло. Коштами будівельників, житлового фонду, бюджету та інвесторів вже цього року зведуть перший будинок. До кінця року за кошти держави та області завершиться будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім.Пирогова. У бюджеті передбачені значні кошти на підтримку громадських організацій, ветеранів, пільгових категорій населення.