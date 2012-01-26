Вінницьких медиків забезпечать автомобілями та обладнанням

На реформування в Україні системи надання екстреної допомоги хворим буде виділено 327 млн грн. Кошти будуть виділені для 4 регіонів України, Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я країни Олександр Толстанов.

Про це повідомив портал УРА-ИНФОРМ.com

Заступник міністра додав, що в 4 областях країни - Дніпропетровської, Донецької, Вінницької, а також у Києві медичні заклади отримають нове обладнання, а медики автомобілі. З їх допомогою вони будуть добиратися до пацієнтів.

Причиною забезпечення в майбутньому лікарів автомобілями Толстанов назвав те, що зараз лише в 70% сіл країни працюють медики. До решти 30% вони навіть не доїжджають. А тому медикам необхідно надати невеликі авто, на яких вони зможуть дістатися до пацієнтів в селах. Ці транспортні засоби при цьому повинні бути пристосовані до українських дорогах.