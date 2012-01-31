На Вінниччині 24 пенсіонери – колишні нардепи

За 2011 рік до бюджету Пенсійного фонду області з усіх джерел фінансування надійшло понад 7 млрд.грн., з них – власні надходження – 3 млрд. 333 млн.грн., що складає 47% від загальної суми. Порівняно з попереднім роком доходи збільшились на 14%.

Про це УНІАН на прес-конференції повідомив начальник головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Микола Черненко.

Очільник Пенсійного фонду області нарікає на те, що пенсійні виплати перевищують почасти вдвічі фактичні виплати по зарплатні. Зокрема, в Чернівецькому районі працюючі громадяни отримали зарплатню в сумі 57 мільйонів гривень, а на пенсії виділено більше 103 мільйонів гривень. Подібна ситуація зокрема і в Чечельницькому районі, де по зарплатні отримали 61,2 млн.грн., а пенсійних виплат – на 113 млн.грн. в рік. Найнижчий показник навантаження у місті Вінниця, де на пенсії витрачено 34 мільйона гривень. Загалом всі працюючі громадяни в області отримали 9,2 млрд.грн. за 2011 рік.

Середній розмір пенсії у Вінницькій області на сьогодні складає 1080 гривень. Але по мірі того як змінюватиметься розмір прожиткового мінімуму протягом 2012 року (а це протягом року відбуватиметься 5 разів), буде відповідно проводитись перерахунок пенсії.

Як зазначив Микола Черненко, у Вінницькій області станом на 01.01.2012 налічується 520 тисяч пенсіонерів, 420 тисяч з яких – працюють.

„Елітарними” пенсіонерами вважаються 24 колишніх нардепи – отримують пенсії більше 12 тисяч гривень в місяць; 50 осіб – помічники нардепів – їхні пенсії 3792 грн.; митники – 24 особи - мають щомісячну пенсію в розмірі 4093,33 грн.; 162 колишніх журналісти – 2981 грн.; 1111 науковці – 2644 грн.; самоврядці різного рангу – 2868 грн.

Більшість жителів Вінниччини отримують пенсію вище прожиткового мінімуму – таких 86%, а середній розмір пенсії в сумі 850 гривень мають 37% вінничан.