Вінницькі комп'ютерники забезпечили програмами офшори і США

На ринку зовнішньої торгівлі послугами вінницьких спеціалізованих компаній домінуюче місце належить роялті та ліцензійним послугам, комп’ютерним послугам та послугам з переробки продукції на місцях.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Комп’ютерні послуги за обсягами посідають друге місце. Їх зовнішньоторговельний оборот за 2011 рік склав 15111 тис.дол. США, при цьому обсяги експорту становлять 14884 тис.дол., а імпорту – 227 тис.дол.

Основа експорту комп’ютерних послуг – це створення програмного забезпечення. Суб’єкти господарювання області надали їх резидентам Віргінських островів (Британських), Кіпру, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Сент-Вінсенту і Ґренадін, Швеції та США на 12702 тис.дол. Крім того, резидентам Віргінських островів (Британських), Німеччини, Польщі та Іспанії були надані послуги з оброблення даних, а резидентам Австралії, Австрії та Швеції – консультаційні послуги з питань інформатизації.

Що стосується імпорту комп’ютерних послуг, то слід відмітити, що їх обсяги майже в 66 раз менші від обсягів експорту. В імпорті комп’ютерних послуг головним партнером є Польща, резиденти якої надавали консультаційні послуги. Крім того, в імпорті послуг, Вінничани співпрацювали із резидентами Австрії та Російської Федерації.