Маленьким вінничанам подарують 5 ігрових мультикомплексів

В 2011 році у Вінниці почали встановлювати ігрові мультикомплекси та тренажерні майданчики під відкритим небом.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міськради, поточного року цю роботу продовжать.

Зокрема, за рахунок коштів бюджету розвитку у місті планується встановити п'ять багатофункціональних комплексів — дитячих та спортивно-тренажерних майданчиків, загальною вартістю 2.5 млн. гривень.

Території, на яких планується розмістити майданчики — вул. Ватутіна, 42 (СЗОШ № 27), вул. Червоноармійська(мікрорайон МПМ “Зоря”), вул. К. Маркса, 3 (СЗОШ №12), вул. Порика, 20 (СЗОШ № 33) та вул. Д. Нечая. 21(СЗОШ № 22).