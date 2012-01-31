Чотири райони план по доходах бюджетів не виконали

Найвищий рівень виконання бюджету-2011на Вінниччині по власних і закріплених доходах досягнуто по бюджетах Тиврівського району — 120%, Козятинського — 119%, Погребищенського — 117.4%, Томашпільського — 116.8% та Тиврівського районів — 116.7%.

Про це повідомив начальник Головного фінансового управління Вінницької ОДА Микола Копачевський.

За словами посадовця, із 701 сільських, селищних і міських(міст обласного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на рік 693 ради, або 98.9%(за 2010 рік — 680 рад).

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 23-х районах, не забезпечено - у 4-х районах, в тому числі — найбільше невиконаних бюджетів у Немирівському та Теплицькому районах — по 3 бюджети.