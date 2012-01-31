Майстри випередили кандидатів

З 25 по 29 січня у ДЮСШ № 6 міського спорткомітету проходив чемпіонат міста серед чоловіків і жінок. На старт вийшли два міжнародних майстра, по одному майстру ФІДЕ та України, півтора десятка кандидатів у майстри спорту та понад 40 гравців першого та другого розрядів. За лідерство в основному боролися директор ДЮСШ № 6 міжнародний майстер Микола Боднар та молодий вихованець цієї спортшколи Вадим Трегубов. В особистій зустрічі переміг молодший за віком, який потім без особливих проблем досяг перемоги у турнірі, набравши 7, 5 очки з 9 можливих. У Миколи Боднара – 7 очок і срібна нагорода. Третім став молодий майстер ФІДЕ, тренер ДЮСШ № 6 Володимир Вусатюк.

Кращий результат серед жінок показала кандидат у майстри Орина Кондратюк (5,5 очка). Першим серед дітей став кандидат у майстри спорту, чемпіон України серед хлопчиків до 10 років Віктор Матвіїшин.

У турнірі грали і шахісти з районів (Козятинского, Літинського, Тиврівського, Жмеринського), адже по традиції він мав відкритий характер. Особливо відзначився першорозрядник з Гнівані, студент Вінницького національного технічного університету Петро Кузнєцов, який посів четверте місце (6,5 очок) та перевиконав норму кандидата у майстри спорту.