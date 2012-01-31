Артем Озерський – кращий спортсмен січня

Президія обласного відділення Національного олімпійського комітету України визначила кращого спортсмена січня Вінницької області. Ним став форвард вінницького клубу «Олімпія-Колос-Секвоя» та національної збірної України з хокею на траві та індорхокею Артем Озерський. Нагороду спортсмену вручив голова обласного відділення НОК та віце-президент Федерації хокею на траві України Федір Новік.

Артем став кращим бомбардиром у складі збірної України та другим – серед гравців усіх восьми збірних на чемпіонаті Європи з індорхокею (Лігнано, Італія, 13–15 січня), на якому наша команда виборола бронзові нагороди. Також він став кращим гравцем та кращим бомбардиром чемпіонату України з індорхокею, який 29 січня фінішував у Літині.