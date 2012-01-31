Підприємство незаконно присвоїло 112 тис. компанії-банкрута

Прокуратура Вінницького району встановила, що службові особи одного із підприємств, зловживаючи службовим становищем та використовуючи фіктивні виконавчі документи про стягнення з закритого акціонерного товариства на користь підприємства коштів, привласнили понад 112 тисяч гривень.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Внаслідок цих неправомірних дій завдано збитків (на вказану суму) кредиторам товариства, яке є банкрутом, а саме: Вінницькій МДПІ, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, районному центру зайнятості, оскільки, інші кошти та майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутні.

За вказаним фактом прокуратурою Вінницького району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.