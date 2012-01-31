Жінка з інсультом пролежала дві доби в неопалюваній хаті

Протягом доби у Вінницькій області зафіксовано два випадки обмороження. Одне з повідомлень МНСники отримали від фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецької ЦРЛ про те, що до них доставлено громадянина з обмороженням 2-го ступеня обох кистей. На даний час потерпілого госпіталізовано до хірургічного відділення, стан задовільний.

А жителька с.Жежелів Козятинського району взагалі була доставлена до Козятинської районної лікарні з сильним переохолодженням тіла. Переохолодження жінка отримала внаслідок того, що 28.01.2012 року у неї сталось гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт), і вона два дні пролежала в будинку, який не опалювався. Потерпілу госпіталізовано в реанімаційне відділення Козятинської ЦРЛ у важкому стані.

Про це повідомило офіційне Інтернет-видання УМНС України у Вінницькій області.

Разом з тим почастішали пожежі та випадки отруєння чадним газом. Це пов’язано з тим, що люди, намагаючись обігрітися від холоду, часто неправильно поводяться з системами пічного опалення. Так, протягом останньої доби пожежа виникла в підвалі житлового будинку с.Лукашівка Літинського району, при експлуатації приладів пічного опалення в двох селах Тульчинського району, с.Кордишівка Козятинського району, с.Павлівка Погребищенського району, с.Гордіївка Тростянецького району знищено шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття в будинках.

Дві пожежі сталися і в місті Вінниця, в одному з випадків через необережне поводження з вогнем власник будинку надихався чадного газу.

За останню добу у Вінницькій області загиблих протягом доби немає. Проте Управління МНС України у Вінницькій області вкрай стурбоване ситуацією, яка склалася на території краю внаслідок погіршення погодних умов.

Станом на 30 січня, від переохолодження на Вінниччині померло 5 чоловік, травмовано – 16. Враховуючи синоптичну ситуацію та з метою запобігання випадкам переохолодження і травмування населення по всій території Вінницької області працює вже 62 пунктів обігріву, ще 3 – буде встановлено найближчими днями.