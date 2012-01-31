Торішні борги по зарплаті та за енергоносії обтяжать бюджет-2012

Заборгованість з виплати зарплати (з нарахуваннями) по місцевих бюджетах на кінець 2011 року склала 8 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Головного фінансового управління Вінницької ОДА Микола Копачевський.

Найбільша заборгованість склалася по бюджетах м. Вінниці — 6.5 млн. гривень, м. Козятина — 0.7 млн. гривень та м. Могилева-Подільського — 0.6млн. гривень.

Заборгованість місцевих бюджетів за спожиті енергоносії наприкінці минулого року становила 12.2 млн. гривень. Найбільший показник заборгованості був у м. Вінниці - 11.7 млн. гривень та у Жмеринці — 0. 4 млн. гривень.

За словами посадовця, вказана заборгованість не є простроченою, однак її ліквідація лягла додатковим тягарем на бюджет 2012 року.

Як зазначив Микола Копачевський, в цілому завдяки зусиллям облдержадміністрації разом із місцевими органами влади вдалося зняти соціальну напругу у бюджетній сфері по містах Вінниці, Могилів-Подільському та Жмеринці, а також по Барському, Іллінецькому, Немирівському та Тростянецькому районах.