Вінницькі "есбеушники" всіх перестріляли
12:30, 31 січня 2012Вінниця
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Перемогли у змаганнях
У Донецьку пройшов Чемпіонат Служби безпеки України зі стрільби з бойової зброї в рамках заходів до 20-ій річниці створення СБУ.
Про це повідомила прес-група Управління СБУ в Донецькій області.
Призові місця поділили найсильніші учасники змагань з Рівненської та Вінницької областей.
У командному заліку перше місце зайняла команда УСБУ у Вінницькій області, друге - УСБУ в Тернопільській області, третє - УСБУ в Хмельницькій області.
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