Вінницькі "есбеушники" всіх перестріляли

У Донецьку пройшов Чемпіонат Служби безпеки України зі стрільби з бойової зброї в рамках заходів до 20-ій річниці створення СБУ.

Про це повідомила прес-група Управління СБУ в Донецькій області.

Призові місця поділили найсильніші учасники змагань з Рівненської та Вінницької областей.

У командному заліку перше місце зайняла команда УСБУ у Вінницькій області, друге - УСБУ в Тернопільській області, третє - УСБУ в Хмельницькій області.