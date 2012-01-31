Кращий директор театрів ляльок України святкує День народження

12:33, 31 січня 2012
Вінниця
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Михайлу Байдюку - 70

2 лютого 2012 р. о 15.00 у глядацькій залі Вінницького академічного обласного театру ляльок відбудеться творчий вечір з нагоди відзначення 70-річчя від дня народження Михайла Байдюка - театрального діяча, директора Вінницького академічного обласного театру ляльок, заслуженого працівника культури України, який понад 30 років працює в галузі культури.

Михайло Байдюк отримав дві вищі освіти. У 1966 році закінчив військове училище, а у 1974 році  –  історичний факультет Саратовського університету. Проходячи службу  в Радянській армії займав посаду начальника відділу культури ракетної армії. По закінченні військової служби працював  в управлінні  культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського, а з 1993 року (19 років )  обіймає посаду директора Вінницького обласного  театру ляльок, який  у 2007 році набув статусу академічного.

Завдяки наполегливої праці Михайла Дмитровича відбулись кардинальні зміни в діяльності закладу: створено стаціонарну сцену, глядацьку залу  на 100 місць, де щосуботи та щонеділі відбуваються спектаклі  для дітей. Завдяки директору трупа добре укомплектована творчою молоддю, 5 працівників театру мають державні нагороди (звання «заслужений  працівник культури України», «заслужений артист  України», «заслужений діяч мистецтв України »).  Значно поширилась географія гастролей театру: Росія, Польща, Румунія, Молдова.  Колектив театру став активним учасником та переможцем  багатьох міжнародних театральних фестивалів.

Михайло Байдюк – ініціатор проведення  на базі Вінницького академічного обласного театру ляльок  Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Подільська лялька» (раз на два роки ) і є його директором.

Відзначений багатьма нагородами. Має подяку від Кабінету Міністрів України.

У грудні 2011 року   за значний внесок у розвиток  театрального мистецтва Михайло Байдюк  отримав премію Національної спілки театральних діячів України «Наш родовід» та, за результатами 2011 року, був визнаний  кращим  директором  театрів ляльок  України 2011року.

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