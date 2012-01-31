Кращий директор театрів ляльок України святкує День народження

2 лютого 2012 р. о 15.00 у глядацькій залі Вінницького академічного обласного театру ляльок відбудеться творчий вечір з нагоди відзначення 70-річчя від дня народження Михайла Байдюка - театрального діяча, директора Вінницького академічного обласного театру ляльок, заслуженого працівника культури України, який понад 30 років працює в галузі культури.

Михайло Байдюк отримав дві вищі освіти. У 1966 році закінчив військове училище, а у 1974 році – історичний факультет Саратовського університету. Проходячи службу в Радянській армії займав посаду начальника відділу культури ракетної армії. По закінченні військової служби працював в управлінні культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського, а з 1993 року (19 років ) обіймає посаду директора Вінницького обласного театру ляльок, який у 2007 році набув статусу академічного.

Завдяки наполегливої праці Михайла Дмитровича відбулись кардинальні зміни в діяльності закладу: створено стаціонарну сцену, глядацьку залу на 100 місць, де щосуботи та щонеділі відбуваються спектаклі для дітей. Завдяки директору трупа добре укомплектована творчою молоддю, 5 працівників театру мають державні нагороди (звання «заслужений працівник культури України», «заслужений артист України», «заслужений діяч мистецтв України »). Значно поширилась географія гастролей театру: Росія, Польща, Румунія, Молдова. Колектив театру став активним учасником та переможцем багатьох міжнародних театральних фестивалів.

Михайло Байдюк – ініціатор проведення на базі Вінницького академічного обласного театру ляльок Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Подільська лялька» (раз на два роки ) і є його директором.

Відзначений багатьма нагородами. Має подяку від Кабінету Міністрів України.

У грудні 2011 року за значний внесок у розвиток театрального мистецтва Михайло Байдюк отримав премію Національної спілки театральних діячів України «Наш родовід» та, за результатами 2011 року, був визнаний кращим директором театрів ляльок України 2011року.