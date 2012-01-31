Родина ледь не загинула від отруєння газом

28 січня у смт. Турбів Липовецького району сім'я мало не загинула через отруєння природним газом.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальників від чергового лікаря швидкої допомоги місцевої районної лікарні о 7:30. За словами медиків, родина з чотирьох чоловік потрапило на лікарняні ліжка з діагнозом «отруєння природним газом середньої важкості». Наразі стан здоров’я 36-річного чоловіка та 35-річної дружини з дітьми (1996 та 1999 років народження лікарі) кваліфікують, як задовільний.

За попередніми даними, отруєння сталося через обігрівальний газовий котел, котрий з незрозумілих причин погас, а газ розповсюдився по будівлі. Оселя, де проживають постраждалі, провітрена. Що спричинило небезпечну ситуацію: перебої з газопостачанням чи несправність опалювального приладу, з’ясовують фахівці.