У Вінниці виявили шістьох сомалійських нелегалів

Прикордонники відділу «Вінниця» Могилів-Подільського загону спільно зі співробітниками Міністерства внутрішніх справ та представниками Державної міграційної служби провели у місті Вінниця перевірку щодо перебування та проживання іноземних громадян в обласному центрі.

Як повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України, відвідавши декілька вінницьких адрес, вони виявили 6 осіб – громадян Сомалі, які проживали на території України нелегально.

У чотирьох африканців були відсутні будь-які документи, що посвідчують особу, а інші двоє мали про собі паспорти громадян Сомалі.

Розглянувши справу, Вінницький Адміністративний суд направив чотирьох нелегалів до пункту тимчасового перебування іноземців «Журавичі», що у Волинській області. Двох інших сомалійців незабаром буде примусово відправлено за межі України.