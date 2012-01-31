У книгарні Є можна дізнатись про розкіш спілкування

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» сьогодні, 31 січня, о 18.00 запрошують Вас на презентацію роману Галини Вдовиченко «Бора».

Сюжет нового роману Галини Вдовиченко, розгортається навколо Христини Бори, яку всі називають просто – Бора. Вона працює у видавництві, редагує книжки та пише власний роман, аж раптом отримує в подарунок особняк у Львові й ніяк не може збагнути, за які заслуги. Розплутуючи цю таємницю, Бора живе в будинку, який став притулком для людей і тварин: дівчинки-підлітка, давньої подруги, старого чоловіка та дивакуватого хлопа з перебитим носом, кота і собаки. У новій домівці герої пізнають найбільшу розкіш у світі – розкіш спілкування.

У романі «Бора» Галина Вдовиченко торкнулася актуальної нині теми – що буде з людством, якщо раптом перестане існувати Інтернет. Така психологічна фантастика – а саме про це пише роман Христина Бора – на думку авторки, демонструє, що справжнє щастя – це живе спілкування один з одним, а не переховування за бездушними моніторами, вигаданими ніками та чужими фотографіями в мережі.