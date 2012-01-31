За "постановку" буса на маршрут просять 2 тис. зелених

Виконком міської ради отримав інформацію від приватних перевізників, що двоє молодиків пропонують маршрутникам укладати договори оренди із певною фірмою на здійснення перевезень після запуску нової схеми руху. Ціна питання постановки бусика на маршрут – 2 тисячі доларів США. Міська рада готує офіційне звернення до правоохоронних органів.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- За інформацією, яку ми отримали від приватних перевізників, двоє молодих людей, які називають себе представниками фірми «Еліткомфорттранс», телефонують перевізникам і пропонують укладати договори оренди на здійснення маршрутних перевезень на території міста після 23 лютого, – розповідає заступник міського голови Володимир Слишинський. – При цьому в розмові з одними перевізниками вони прикриваються прізвищем міського голови, мовляв, це його вказівка; в розмові з іншими говорять, що міському голові зателефонують з «високих кабінетів» зі столиці і він чинитиме так, як йому скажуть. Дії цих перевізників ми розцінюємо як чистої води шахрайство. Окрім того, ми з’ясували, що фірма із такою назвою на території міста Вінниці не зареєстрована.

Також службовцям виконкому вдалося дізнатись, що пронирливі аферисти люб’язно готові надати можливість приватним перевізникам працювати «під дахом» їхньої фірми на «вигідних» умовах: спочатку сплатити разовий «внесок» за право їздити на тому чи іншому маршруті в розмірі 2 тисяч доларів США, а потім – заключити нотаріально засвідчений договір оренди мікроавтобуса, за яким сплачувати шахраям від 3,5 до 3,8 тис. грн. «ренти» щомісяця.

За їхніми словами, фірма «Еліткомфорттранс» із впровадженням нової схеми руху, виставить на маршрути 300 мікроавтобусів (саме стільки маршруток з урахуванням резервних буде працювати з лютого на договірних засадах із ТТУ в єдиній системі пасажирських перевезень міста).

- За нашою інформацією, вони вже почали оформляти договори оренди через одного з приватних нотаріусів. Загалом ці сини лейтенанта Шмідта нашого часу вже провели розмови із півсотнею перевізників, – говорить Володимир Слишинський. – Ми готуємо офіційне звернення до правоохоронних органів із проханням жорстко відреагувати на цю ситуацію. І я просив би усіх перевізників розуміти, що вони мають справу із шахрайством, і не потрапляти «на гачок» цим особам. Нагадаю, що нова схема руху, розроблена на основі пропозицій технічного університету, буде три місяці працювати у тестовому режимі та моніторитись спільно фахівцями політехніки, профільного департаменту міської ради, ТТУ та самими перевізниками. І лише після цього буде прийматись остаточне рішення.