Резонансні злочини минулих років обіцяють розкрити

До березня 2012 начальник УМВС України у Вінницькій області генерал-майор Валерій Нонік обіцяє дати ґрунтовний аналіз найрезонансніших справ, які були скоєні на території регіону протягом багатьох років.

Серед них – вбивство відомого бізнесмена Віктора Кішека, замах на життя екс-мера Дмитра Дворкіса, вбивство адміністратора ресторану «Рандеву», вибухи у маршрутних таксі та у багатоповерхівці на Вишенці. Всього таких справ налічується 17 по всій Вінницькій області.

Генерал Валерій Нонік повідомив, що розроблений потижневий графік, згідно якого його підлеглі звітуватимуть щодо стану розслідування цих справ. І вже до початку весни він зможе прокоментувати на якому етапі знаходиться слідство. Очільник міліції запевнив, що жодна з цих справ не буде направлена у архів. Адже ці справи не мають строку давності.