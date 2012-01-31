В Агрономічному обговорили Стратегію розвитку громади

27 січня відбулося розширене засідання виконавчого комітету Агрономічненської сільської ради за участі голови обласної Ради Сергія Татусяка. У засіданні також взяли участь 1-й заступник голови облради Ігор Кревський, голова Вінницької районної ради Станіслав Щербатий, депутати обласної та районної рад, представники фінансового та управління економіки облдержадміністрації, керівники окремих громадських організацій області. Темою обговорення стала «Стратегія розвитку територіальної громади с.Агрономічного до 2020 року».

Найперше, що виділила для себе Агрономічненська громада на чолі із сільським головою Володимиром Постовим, це затвердження Генерального плану села. Без нього на сьогодні громада не може ефективно розпоряджатися власною територією та сільськогосподарськими землями, адже останні знаходяться переважно у власності Національної академії аграрних наук.

Представники територіальної громади Агрономічного ініціюють приєднання до села 700 гектарів дачного масиву. Також до стратегічних напрямів розвитку села люди віднесли спорудження спортивного комплексу, реструктуризацію водогону, житлове будівництво, зведення храму тощо.

Голова облради Сергій Татусяк зауважив, що втілити ці проекти за рахунок тільки бюджетних коштів нереально. Відтак він порадив депутатам сільради налагодити активну співпрацю із громадськими організаціями області і починати писати проекти, під які можна залучити позабюджетні кошти, а саме - від міжнародних благодійних фондів.

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької обласної ради.

Тут же, у ході засідання, кілька громадських організацій презентували свою діяльність та надали свої контакти для співробітництва.

Особливе зацікавлення в учасників зібрання викликали твори учнів місцевої школи на тему: «Яким я бачу розвиток села». Діти пропонують цілком реальні кроки, спрямовані на покращення благоустрою населеного пункту. Це, наприклад, облаштування дендропарку, місцевого пляжу, спорудження креативних зупинок, дитячих майданчиків, відкриття дитячого кафе, кінозалу тощо.

Заслухавши думки і пропозиції учасників засідання виконкому, його члени прийняли рішення винести на наступну сесію сільської ради питання затвердження плану роботи над стратегією розвитку с.Агрономічного та створити робочу групу, яка б збирала та узагальнювала матеріали.