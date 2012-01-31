Ви не боїтеся НЛП?

15:00, 31 січня 2012
Вінниця
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Тоді приходьте на практичний семінар

Книгарня «Є» та МГО «Акорд» запрошують 1 лютого о 18.00 на психологічний семінар «Технології нейролінгвістичного програмування».
 
Безперечно, не існує таких технік чи моделей поведінки, які робили би усе самі за нас, але відомо, що деякі можуть допомогти у досягненні бажаного результату. Практичний семінар Романа Мазура буде присвячений популярній останнім часом психологічній техніці НЛП. А точніше – технікам. Деякі з цих технік – як-от «Мілтон-модель», «Я-висловлювання», «якоріння» та інші –  і будуть розглянуті на семінарі.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89.

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