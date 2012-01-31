Вінницьких повій затримали разом з сутенерами

У двох готельних комплексах міста Вінниці працівники міліції виявили та призупинили незаконну діяльність двох груп, які займалися наданням сексуальних послуг.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Оперативники відділу по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС України у Вінницькій області затримали чотирьох сутенерів та близько 10 жінок, які безпосередньо надавали сексуальні послуги за грошову винагороду. Їх затримували на «гарячому» під час розрахунків з клієнтами.

Як повідомив начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми Володимир Плотиця, документування незаконних дій цих груп тривало декілька місяців. Щоб уникнути кримінальної відповідальності і не потрапити до правоохоронців, зловмисники використовували спеціальні паролі і працювали виключно з перевіреними клієнтами.

Четверо затриманих сутенерів виявилися працівниками цих готельних комплексів. Вони, як посередники, підшукували любителів «полунички» і домовлялися про час зустрічі та кількість проведених годин. За годину розваг з дівчатами клієнти сплачували 400 гривень, з яких заробіток «жриць кохання» складав рівно половину.

Затримані жінки виявилися жительками Вінниці віком від 18 до 35 років. Серед них є студентки, які навчаються на заочних відділеннях вінницьких ВУЗів, є жінки, які у буденному житті займаються підприємницькою діяльністю і мають свої крамниці, одна жінка за освітою педагог і в минулому працювала вчителем у школі. Як з’ясувалося, деякі з них займалися проституцією без запобіжних засобів.

Наразі за фактом сутенерства порушили кримінальну справу за ч.4 ст. 303 Кримінального кодексу, і незабаром четвірка посередників опиниться на лаві підсудних. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. «Жриці кохання» понесуть адміністративне покарання.