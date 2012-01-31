Вінницький союз православних медиків відкриває "гарячу лінію"

З благословення Митрополита Вінницького та Могилів-Подільського Симеона, Вінницький союз православних медиків відновлює регулярні зібрання, які відбуватимуться кожного другого четверга місяця в церковному будинку при храмі святителя Луки Кримського (м. Вінниця Хмельницьке шосе 90а). Початок зібрань о 17-00.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Консультації православних лікарів та інформацію щодо діяльності Вінницького союзу православних медиків можна отримати за телефонами диспетчерської служби ВСПМ: 695522; +380949039522, а незабаром і на сайті: http://pravmed.com