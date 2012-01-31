Губернатор нагородив призерів чемпіонату Європи

30 січня у залі засідань Вінницької облдержадміністрації відбулось вшанування і нагородження збірної України з індорхокею, яка повністю складалася з вінничан. Нагадаємо, у середині січня цього року у м. Лігнано (Італія) вона здобула бронзові нагороди чемпіонату Європи (у другій за значенням групі). Захід проводили голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига та заступник голови облради Юрій Медвєдєв. Подарунки та подяки отримали не лише хокеїсти, але й тренери, керівники команди та спонсори, які підтримували чемпіонат Європи з хокею на траві, який пройшов влітку минулого року у Вінниці.

– Обласні рада та адміністрація роблять все можливе для підтримки хокею на траві та індорхокею, – сказав Микола Джига. – Серед іншого, навесні ми спільними зусиллями замінимо застаріле покриття хокейного стадіону Центрального парку культури і відпочинку. Ми пишаємось вінницькими хокеїстами, які на нещодавньому чемпіонаті Європи в Італії змогли переграти господарів, шотландців та данців, зіграли унічию зі шведами та програли лише сусідам-полякам.

– На домашньому літньому чемпіонаті Європи ми, на жаль, не змогли виграти медалі і посіли лише п’яте місце з восьми команд. Проте на зимовому чемпіонаті з індору реабілітувалися, виборовши «бронзу», – сказав головний тренер збірних України з індорхокею та хокею на траві Павло Мазур.

Після цих слів Павло Мазур подарував фірмову хокейну футболку вінницької команди Миколі Джизі – у знак вдячності за підтримку.