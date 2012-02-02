23 лютого транспорт помітять логотипом

Виконком міської ради затвердив логотип для розміщення на пасажирському транспорті, який буде поєднаний у єдиній інтегрованій системі транспортного забезпечення вінничан. Мова йде про ті трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі, які працюватимуть у Вінниці з 23 лютого.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В логотип, який буде розміщено на громадському транспорті, закладена ідея об'єднання усіх видів транспортних перевезень в одну систему. Окрім цього, ним за кожним видом транспорту закріплено свій колір. Цими ж кольорами будуть позначені маршрути трамваїв, тролейбусів, автобусів і маршрутних таксі на загальній схемі руху громадського транспорту міста. Ці схеми планується розповсюджувати по місту перед запровадженням нововведень.

Брендування громадського транспорту, в тому числі і маршрутних таксі, які будуть працювати по новій схемі, вказуватиме на те, що якість надання послуг з перевезення пасажирів, дотримання графіків руху та забезпечення безпеки перевезень буде контролювати ТТУ. Це ж підприємство, у разі порушень правил перевезень, матиме повноваження застосовувати жорсткі санкції проти тих водіїв, які їх допустили, про що вони попереджені. З іншого боку наявність брендування зобов'язує усіх учасників процесу перевезення пасажирів, які «носять» спільний логотип, дотримуватись встановлених правил перевезень і значно піднімає їх рівень відповідальності перед пасажиром.

Логотип допоможе вінничанам чітко відрізняти мікроавтобуси, які рухатимуться за новою схемою. Враховуючи, що у місті ще працюватимуть приватні перевізники, у яких не закінчилась дія договорів, чіткий розпізнавальний знак пасажирам стане у нагоді.