Вінницькою міською прокуратурою керуватиме одесит

Наказом Генерального прокурора України В.Пшонки від 31.01.20112 р. № 89 на посаду прокурора м. Вінниці призначено старшого радника юстиції Кобка Сергія Леонідовича, 1971 року народження.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Сергій Леонідович має вищу юридичну освіту - у 1994 р. закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова. Працюючи на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника прокурора району, старшого прокурора відділу, начальника відділу, начальником слідчого управління прокуратури Одеської області, прокурором м. Ізмаїла, зарекомендував себе компетентним, старанним, відповідальним та дисциплінованим спеціалістом і керівником.

З грудня 2006 року Кобко С.Л. обіймав посаду Ізмаїльського міжрайонного прокурора Одеської області. Кобко С.Л. одружений, має доньку.