Під час пожежі на Шаргородщині ледь не загинули троє дітей

Холоди змушують сільських людей палити в грубках більше, ніж зазвичай. Частенько пічки перегріваються і стають причиною пожежі.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, таке лихо спіткало вчара родину з с. Пеньківка Шаргородського району.

О 18 -ій годині тав виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив майже все майно родини — по троє дерев'яних дверіей та вікон, DVD-програвач, телевізор, холодильник, дитяче ліжко, два дивани, кухонні меблі, та домашні речі. Полум'ям пошкоджено облицювання стін та перекриття 3-х кімнат будинку.

Причина пожежі — порушення правил протипожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Збитки оцінюють на суму близько 30 тис. гривень.

Та найголовніше, що вдалося врятувати двох півторарічних дівчаток та їхнього 5-річного братика. Наразі постраждалі діти знаходяться в Шаргородській ЦРЛ у реанімаційному відділені в стані середньої важкості.