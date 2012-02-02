Вінничани "поклали на книжку" 8.3 млрд. гривень

В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 581 відділень та філій 59 банків.

Основну частину кредитних ресурсів складали кошти, залучені на внутрішньому ринку. Розглядаючи динаміку їх залучення слід відмітити, що протягом 2010 року спостерігалася тенденція до збільшення суми залучених коштів, а з початку 2011 року темпи навпаки знизились.

Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницькій області.

Так, за 2011 рік в області залучено депозитів на загальну суму 8281,6 млн.грн., що на 1797,1 млн.грн. або на 17,8% менше в порівнянні з 2010 роком.

Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 71,8% або 5943,2 млн. грн., в тому числі 5185,3 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.

Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у грудні 2011 року у національній валюті склала 18,3% річних, в іноземній – 7,1% річних (у грудні 2010 року – 15,3% річних та 6,9% річних, відповідно).

Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у грудні 2011 року, становила 17,5% річних (у грудні 2010 року – 9,1% річних).

Незважаючи на зниження темпів залучення коштів на внутрішньому ринку області, залишки вкладів фізичних осіб стабільно зростали і станом на 01.01.2012 їх сума з урахуванням нарахованих витрат складала 4908,1 млн.грн., що на 453,4 млн.грн. або 10,2% більше ніж на 01.01.2011.

Станом на 01.01.2012 залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 3938 млн.грн., що на 388,2 млн.грн. або на 10,9% більше в порівнянні з 01.01.2011 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 80,2%.

Станом на 01.01.2012 заощадження населення в національній валюті становили 2918,1 млн.грн. або 59,5% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.01.2011 року вони збільшились на 266,5 млн.грн. або на 10,1%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 186,9 млн.грн. або на 10,4% і склала на звітну дату 1990 млн.грн.