Юрій Павленко проінспектує дотримання прав дітей Вінниччини

Завтра, 3 лютого, відбудеться інспекційна робоча поїздка Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка та керівника Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Людмили Волинець до Вінницької області.

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

У програмі перебування - зустріч Павленка з головою Вінницької обласної державної адміністрації, зустріч з прийомними батьками та батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу (145 осіб, сесійна зала обласної державної адміністрації).

Також Юрій Павленко проведе нараду з питань охорони дитинства з керівництвом області, районів та керівниками структурних підрозділів РДА, міськвиконкомів міських рад міст обласного значення, керівництвом обласних управлінь та відомств дотичних до охорони дитинства (в приміщенні обласної державної адміністрації).

Окрім цього , планується відвідування прийомної сім'ї Килимчук у місті Вінниця, зустріч з дитячими омбудсменами у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва спільно з Вінницьким міським головою і відвідування дитячого садка з інклюзивною формою дошкільного виховання.

Також кияни планують відвідини Неонатального центру обласної дитячої клінічної лікарні та Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища (інклюзивне навчання для дітей з обмеженими можливостями), а також відвідування Стрижавського дитячого будинку-інтернату та Козятинського обласного соціального центру матері і дитини.

У рамках поїздки передбачається особистий прийом громадян та розгляд скарг, які надійшли на адресу Уповноваженого Президента України з прав дитини з Вінницької області.