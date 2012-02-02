В медколеджі була евакуація через ртуть

У Вінницькому медичному коледжі було пошкоджено ртутний тонометр, про що повідомила одна з викладачок. До приїзду працівників МНС студентів було евакуйовано до іншої кімнати.

Як повідомляє прес-служба УМНС України у Вінницькій області, до місця події було направлено відділення на АРА-М. По прибуттю на місце події було встановлено, що внаслідок необережного поводження з ртутним тонометром було пошкоджено його цілісність. Проведено демеркуризацію хіміко-механічним способом на площі 3 м кв., металевої ртуті вилучено в кількості 2 грама. Постраждалі відсутні. Після проведення замірів міською СЕС заборонили навчання в лівому крилі Медичного коледжу та наступних аудиторіях № 45, 46, 47, 54, 57, а також в спортивному залі до наступного заміру міської СЕС. Наступний замір міською СЕС відбудеться 03.02.2012 року.