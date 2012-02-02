В книгарні "Є" зустрінуться "Іван і Чорна Пантера"

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію роману Володимира Лиса «Іван і Чорна Пантера», яка відбудеться 7 лютого о 18.00.



Переможець премії «Гранд – Коронація слова», автор найкращого роману десятиріччя «Століття Якова» Володимир Лис написав сміливий та неочікуваний роман.

«Іван і Чорна Пантера» – це магічна історія про зіркову супермодель Таумі Чорна Пантера Ремпбел та сільського дурника Йвана. Таумі, як і годиться, живе бурхливим богемним життям – гроші, скандали, коханці, коханки, а для останнього парубка на селі вона просто богиня. Проте насправді Таумі ніяке не божество – звичайна спадкова африканська жриця, а Йван з Кукурічок має дещо, що належить Чорній Пантері, – череп могутньої африканської чаклунки, на якому тримається вся слава та успіх супермоделі. Вона має вирушати у загадкову Україну до Йвана з Кукурічок…

На сьогодні у творчому доробку Володимира Лиса десяток романів, кілька повістей, радіо- та театральних п’єс, які з успіхом поставлені на українських помостах. Журналіст, драматург, прозаїк, народний синоптик, багаторазовий лауреат «Коронації слова» і, нарешті, переможець номінації «Гранд-Коронація» – він зарекомендував себе як майстер літератури нової формації. Щодо несподіваності та магічності сюжету свого нового роману «Іван і Чорна Пантера» Володимир Лис зазначив: «Я зі своїм творчим кредо уже давно визначився, тому вважаю, що найважливішими в художній прозі є насамперед сюжет, характери та психологія».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

