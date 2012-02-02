Виконком диференціював тарифи на проїзд в міському транспорті

Виконком міської ради затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів в маршрутних таксі та вартість місячних проїзних квитків в міському пасажирському транспорті, які розпочнуть діяти з 23 лютого. Таке рішення було прийнято відповідно до нової схеми руху приватних перевізників і передбачає зменшену плату за проїзд у маршрутних таксі на коротких відстанях. А протягом першого тижня впровадження нової схеми будуть діяти тижневі проїзні квитки на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Трамвайно-тролейбусне управління при розрахунку вартості проїзних квитків враховувало вартість однією поїздки у розмірі 0,75 гривень. Тоді як тариф на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах без проїзного залишається 1,25 грн.

Таким чином, вартість місячного проїзного квитка для учнів і студентів на один вид транспорту зменшилась на 5 гривень. На два види транспорту для учнів вартість проїзного зменшиться на 5 гривень, а для студентів на 15. Для дорослих проїзний на один вид муніципального транспорту подешевшає на 10 гривень, а на два види - на 30 гривень.

Нова схем запроваджується з 23 лютого, тому прийнято рішення на перший тиждень адаптації випустити тижневі проїзні квитки у муніципальному транспорті. Для школярів на один вид транспорту він коштуватиме 7 гривень, на два - 8. Для студентів - відповідно 10,50 та 11,50 грн. Для дорослих вартість тижневого квитка на один вид муніципального транспорту становитиме 21 грн., на два види - 23 грн.

Відповідно до рішення виконкому, зменшено вартість проїзду до 1,75 грн. в переважній більшості маршрутних таксі на підвізних коротких маршрутах. Враховуючи те, що на коротких маршрутах людина платитиме 1,75 грн., а в громадському транспорті зможе скористатися проїзним квитком, в якому вартість однієї поїздки передбачена в розмірі 75 копійок, - в сумі вартість однієї поїздки для людини обходитиметься у 2,5 грн. Нічний тариф проїзду у маршрутному таксі становитиме 3,5 грн.

- Враховуючи, що люди, які зараз користуються маршрутними таксі і сплачують дві з половиною гривні, після зменшення тарифу на деяких маршрутах будуть економити. По наших розрахунках ця економія складе в цілому близько 10 мільйонів гривень в рік. Ці кошти залишаться в сімейних бюджетах вінничан. Це достатньо серйозна цифра і вона співзвучна з тими цифрами, які ми підраховували з точки зору посередництва в сфері перевезень. Збільшення вартості проїзду, які у нас були, відбувались за рахунок тіньового обігу коштів. Зараз фактично ми приводимо все у відповідність, - сказав міський голова Володимир Гройсман.

Тарифи на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в місті Вінниці за одну поїздку пасажира на період дослідження функціонування нової маршрутної мережі № Маршрут Назва маршруту Тариф,

грн. 1 1А Педучилище – пл. Перемоги 1,75 2 2Б пл. Шкільна – ВПЗ 2,50 3 2А пл. Перемоги – Примакова 1,75 4 3А 1-й пров. Київський – Гонти 2,50 5 3Б вул. Лугова – пл. Перемоги 2,50 6 5А П`ятничани – лікарня Пирогова 1,75 7 6А Олійножиркомбінат – пл. Перемоги 2,50 8 7А Примакова – ринок Урожай в тому числі: від вул. Примакова до вул. Соборна 2,50 1,75 9 8А вул. 50-річчя Перемоги – Бучми (ліс) 2,25 10 8 Бучми–П`ятничани в тому числі від вул. Бучми до вул. Немирівське шосе 2,50 1,75 11 9А вул. Залізничний вокзал – Вантажна станція 2,00 12 10А Аграрний університет – пл. Гагаріна в тому числі від Аграрного університету до трамвайної зупинки електромережі 2,50 1,75 13 11А Ботанічна – лікарня Пирогова 1,75 14 11Б Ботанічна – ринок «Урожай» в тому числі від вул. Ботанічної до вул. Хмельницького шосе 2,50 1,75 15 12А Сабарів – Західний автовокзал в тому числі від Сабарова до електромережі 2,50 1,75 16 13А Барське шосе – Свердловський масив 2,50 17 14А Будинок відпочинку – пл. Перемоги 1,75 18 16А Барське шосе – Водоканал 2,50 19 16Б Водоканал – Залізничний вокзал 2,50 20 17А Барське шосе – вул. Лугова 2,50 21 17Б Західний автовокзал – Лугова 2,50 22 18А Пирогово – Західний автовокзал 1,75 23 18Б Пирогово - пл. Радянська в тому числі від Пирогова до пр. Юності 2,50 1,75 24 19А Квятека – Чехова 2,50 25 20А ВПЗ – Лугова 2,50 26 21А Педучилище – ринок «Урожай» в тому числі від Педучилища до вул. Соборної 2,50 1,75 27 22А Свердловський масив – Муніципальний ринок 2,50 28 23А Стахурського – Муніципальний ринок 2,50

Вартість тижневих проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, грн.

(з 23 по 29 лютого 2012р.)

№ Вид транспорту Види тижневих проїзних квитків Для громадян Для студентів навч.закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів денної форми навчання Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання 1 Трамвай* 21-00 10-50 7-00 2 Тролейбус* 21-00 10-50 7-00 3 Автобус* 21-00 10-50 7-00 4 Тролейбус-Автобус* 23-00 11-50 8-00 5 Трамвай-Автобус* 23-00 11-50 8-00 6 Трамвай-Тролейбус* 23-00 11-50 8-00

* 0,75грн. за 1 поїздку одним видом транспорту

Вартість місячних проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, грн. № Вид транспорту Види місячних проїзних квитків Для громадян Для студентів навч.закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів денної форми навчання Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання 1 Трамвай* 90-00 45-00 30-00 2 Тролейбус* Трамвай* 90-00 45-00 30-00 3 Автобус* Трамвай* 90-00 45-00 30-00 4 Тролейбус-Автобус* 100-00 50-00 35-00 5 Трамвай-Автобус* 100-00 50-00 35-00 6 Трамвай-Тролейбус* 100-00 50-00 35-00 7 Трамвай-Тролейбус-Автобус* 170-00 - -

* 0,75грн. за 1 поїздку одним видом транспорту