Виконком диференціював тарифи на проїзд в міському транспорті
Подешевшали проїзні квитки
Виконком міської ради затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів в маршрутних таксі та вартість місячних проїзних квитків в міському пасажирському транспорті, які розпочнуть діяти з 23 лютого. Таке рішення було прийнято відповідно до нової схеми руху приватних перевізників і передбачає зменшену плату за проїзд у маршрутних таксі на коротких відстанях. А протягом першого тижня впровадження нової схеми будуть діяти тижневі проїзні квитки на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах.
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Трамвайно-тролейбусне управління при розрахунку вартості проїзних квитків враховувало вартість однією поїздки у розмірі 0,75 гривень. Тоді як тариф на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах без проїзного залишається 1,25 грн.
Таким чином, вартість місячного проїзного квитка для учнів і студентів на один вид транспорту зменшилась на 5 гривень. На два види транспорту для учнів вартість проїзного зменшиться на 5 гривень, а для студентів на 15. Для дорослих проїзний на один вид муніципального транспорту подешевшає на 10 гривень, а на два види - на 30 гривень.
Нова схем запроваджується з 23 лютого, тому прийнято рішення на перший тиждень адаптації випустити тижневі проїзні квитки у муніципальному транспорті. Для школярів на один вид транспорту він коштуватиме 7 гривень, на два - 8. Для студентів - відповідно 10,50 та 11,50 грн. Для дорослих вартість тижневого квитка на один вид муніципального транспорту становитиме 21 грн., на два види - 23 грн.
Відповідно до рішення виконкому, зменшено вартість проїзду до 1,75 грн. в переважній більшості маршрутних таксі на підвізних коротких маршрутах. Враховуючи те, що на коротких маршрутах людина платитиме 1,75 грн., а в громадському транспорті зможе скористатися проїзним квитком, в якому вартість однієї поїздки передбачена в розмірі 75 копійок, - в сумі вартість однієї поїздки для людини обходитиметься у 2,5 грн. Нічний тариф проїзду у маршрутному таксі становитиме 3,5 грн.
- Враховуючи, що люди, які зараз користуються маршрутними таксі і сплачують дві з половиною гривні, після зменшення тарифу на деяких маршрутах будуть економити. По наших розрахунках ця економія складе в цілому близько 10 мільйонів гривень в рік. Ці кошти залишаться в сімейних бюджетах вінничан. Це достатньо серйозна цифра і вона співзвучна з тими цифрами, які ми підраховували з точки зору посередництва в сфері перевезень. Збільшення вартості проїзду, які у нас були, відбувались за рахунок тіньового обігу коштів. Зараз фактично ми приводимо все у відповідність, - сказав міський голова Володимир Гройсман.
|№
|Маршрут
|Назва маршруту
|Тариф,
грн.
|1
|1А
|Педучилище – пл. Перемоги
|1,75
|2
|2Б
|пл. Шкільна – ВПЗ
|2,50
|3
|2А
|пл. Перемоги – Примакова
|1,75
|4
|3А
|1-й пров. Київський – Гонти
|2,50
|5
|3Б
|вул. Лугова – пл. Перемоги
|2,50
|6
|5А
|П`ятничани – лікарня Пирогова
|1,75
|7
|6А
|Олійножиркомбінат – пл. Перемоги
|2,50
|8
|7А
Примакова – ринок Урожай
в тому числі: від вул. Примакова до вул. Соборна
2,50
1,75
|9
|8А
|вул. 50-річчя Перемоги – Бучми (ліс)
|2,25
|10
|8
Бучми–П`ятничани
в тому числі від вул. Бучми до вул. Немирівське шосе
2,50
1,75
|11
|9А
|вул. Залізничний вокзал – Вантажна станція
|2,00
|12
|10А
Аграрний університет – пл. Гагаріна
в тому числі від Аграрного університету до трамвайної зупинки електромережі
2,50
1,75
|13
|11А
|Ботанічна – лікарня Пирогова
|1,75
|14
|11Б
Ботанічна – ринок «Урожай»
в тому числі від вул. Ботанічної до вул. Хмельницького шосе
2,50
1,75
|15
|12А
Сабарів – Західний автовокзал
в тому числі від Сабарова до електромережі
2,50
1,75
|16
|13А
|Барське шосе – Свердловський масив
|2,50
|17
|14А
|Будинок відпочинку – пл. Перемоги
|1,75
|18
|16А
|Барське шосе – Водоканал
|2,50
|19
|16Б
|Водоканал – Залізничний вокзал
|2,50
|20
|17А
|Барське шосе – вул. Лугова
|2,50
|21
|17Б
|Західний автовокзал – Лугова
|2,50
|22
|18А
|Пирогово – Західний автовокзал
|1,75
|23
|18Б
Пирогово - пл. Радянська
в тому числі від Пирогова до пр. Юності
2,50
1,75
|24
|19А
|Квятека – Чехова
|2,50
|25
|20А
|ВПЗ – Лугова
|2,50
|26
|21А
Педучилище – ринок «Урожай»
в тому числі від Педучилища до вул. Соборної
2,50
1,75
|27
|22А
|Свердловський масив – Муніципальний ринок
|2,50
|28
|23А
|Стахурського – Муніципальний ринок
|2,50
Вартість тижневих проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, грн.
(з 23 по 29 лютого 2012р.)
|№
|Вид транспорту
|Види тижневих проїзних квитків
|Для громадян
|Для студентів навч.закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів денної форми навчання
|Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання
|1
|Трамвай*
|21-00
|10-50
|7-00
|2
|Тролейбус*
|21-00
|10-50
|7-00
|3
|Автобус*
|21-00
|10-50
|7-00
|4
|Тролейбус-Автобус*
|23-00
|11-50
|8-00
|5
|Трамвай-Автобус*
|23-00
|11-50
|8-00
|6
|Трамвай-Тролейбус*
|23-00
|11-50
|8-00
* 0,75грн. за 1 поїздку одним видом транспорту
|№
|Вид транспорту
|Види місячних проїзних квитків
|Для громадян
|Для студентів навч.закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів денної форми навчання
|Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання
|1
|Трамвай*
|90-00
|45-00
|30-00
|2
|Тролейбус*
|Трамвай* 90-00
|45-00
|30-00
|3
|Автобус*
|Трамвай* 90-00
|45-00
|30-00
|4
|Тролейбус-Автобус*
|100-00
|50-00
|35-00
|5
|Трамвай-Автобус*
|100-00
|50-00
|35-00
|6
|Трамвай-Тролейбус*
|100-00
|50-00
|35-00
|7
|Трамвай-Тролейбус-Автобус*
|170-00
|-
|-
* 0,75грн. за 1 поїздку одним видом транспорту