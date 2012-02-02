Виконком диференціював тарифи на проїзд в міському транспорті

17:55, 02 лютого 2012
Вінниця
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Подешевшали проїзні квитки

Виконком міської ради затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів в маршрутних таксі та вартість місячних проїзних квитків в міському пасажирському транспорті, які розпочнуть діяти з 23 лютого. Таке рішення було прийнято відповідно до нової схеми руху приватних перевізників і передбачає зменшену плату за проїзд у маршрутних таксі на коротких відстанях. А протягом першого тижня впровадження нової схеми будуть діяти тижневі проїзні квитки на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Трамвайно-тролейбусне управління при розрахунку вартості проїзних квитків враховувало вартість однією поїздки у розмірі 0,75 гривень. Тоді як тариф на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах без проїзного залишається 1,25 грн.
Таким чином, вартість місячного проїзного квитка для учнів і студентів на один вид транспорту зменшилась на 5 гривень. На два види транспорту для учнів вартість проїзного зменшиться на 5 гривень, а для студентів на 15. Для дорослих проїзний на один вид муніципального транспорту подешевшає на 10 гривень, а на два види - на 30 гривень.
Нова схем запроваджується з 23 лютого, тому прийнято рішення на перший тиждень адаптації випустити тижневі проїзні квитки у муніципальному транспорті. Для школярів на один вид транспорту він коштуватиме 7 гривень, на два - 8. Для студентів - відповідно 10,50 та 11,50 грн. Для дорослих вартість тижневого квитка на один вид муніципального транспорту становитиме 21 грн., на два види - 23 грн.

Відповідно до рішення виконкому, зменшено вартість проїзду до 1,75 грн. в переважній більшості маршрутних таксі на підвізних коротких маршрутах. Враховуючи те, що на коротких маршрутах людина платитиме 1,75 грн., а в громадському транспорті зможе скористатися проїзним квитком, в якому вартість однієї поїздки передбачена в розмірі 75 копійок, - в сумі вартість однієї поїздки для людини обходитиметься у 2,5 грн. Нічний тариф проїзду у маршрутному таксі становитиме 3,5 грн.
- Враховуючи, що люди, які зараз користуються маршрутними таксі і сплачують дві з половиною гривні, після зменшення тарифу на деяких маршрутах будуть економити. По наших розрахунках ця економія складе в цілому близько 10 мільйонів гривень в рік. Ці кошти залишаться в сімейних бюджетах вінничан. Це достатньо серйозна цифра і вона співзвучна з тими цифрами, які ми підраховували з точки зору посередництва в сфері перевезень. Збільшення вартості проїзду, які у нас були, відбувались за рахунок тіньового обігу коштів. Зараз фактично ми приводимо все у відповідність, - сказав міський голова Володимир Гройсман.

Тарифи на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в місті Вінниці за одну поїздку пасажира на період дослідження функціонування нової маршрутної мережі
МаршрутНазва маршрутуТариф,
грн.
1 Педучилище – пл. Перемоги 1,75
2 пл. Шкільна – ВПЗ 2,50
3 пл. Перемоги – Примакова 1,75
4 1-й пров. Київський – Гонти 2,50
5 вул. Лугова – пл. Перемоги 2,50
6 П`ятничани – лікарня Пирогова 1,75
7 Олійножиркомбінат – пл. Перемоги 2,50
8

             Примакова – ринок Урожай          

в тому числі: від вул. Примакова до вул. Соборна

2,50

1,75

9 вул. 50-річчя Перемоги – Бучми (ліс) 2,25
10 8

 Бучми–П`ятничани                                                                                       

в тому числі від вул. Бучми до вул. Немирівське шосе

2,50

1,75

11 вул. Залізничний вокзал – Вантажна станція 2,00
12 10А

Аграрний університет – пл. Гагаріна

в тому числі від Аграрного університету до трамвайної зупинки електромережі                

2,50

1,75

13 11А Ботанічна – лікарня Пирогова 1,75
14 11Б

Ботанічна – ринок «Урожай»       

         в тому числі від вул. Ботанічної до вул. Хмельницького шосе

2,50

1,75

15 12А

Сабарів – Західний автовокзал 

    в тому числі від Сабарова до електромережі

2,50

1,75

16 13А Барське шосе – Свердловський масив 2,50
17 14А Будинок відпочинку – пл. Перемоги 1,75
18 16А Барське шосе – Водоканал 2,50
19 16Б Водоканал – Залізничний вокзал 2,50
20 17А Барське шосе – вул. Лугова 2,50
21 17Б Західний автовокзал – Лугова 2,50
22 18А Пирогово – Західний автовокзал 1,75
23 18Б

Пирогово - пл. Радянська          

 в тому числі від Пирогова до пр. Юності

2,50

1,75

24 19А Квятека – Чехова 2,50
25 20А ВПЗ – Лугова 2,50
26 21А

Педучилище – ринок «Урожай» 

 в тому числі від Педучилища до вул. Соборної

2,50

1,75

27 22А Свердловський масив – Муніципальний ринок 2,50
28 23А Стахурського – Муніципальний ринок 2,50

 

Вартість тижневих проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, грн.

(з 23 по 29 лютого 2012р.)

 
Вид транспортуВиди тижневих проїзних квитків
Для громадянДля студентів навч.закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів денної форми навчанняДля учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання
1 Трамвай* 21-00 10-50 7-00
2 Тролейбус* 21-00 10-50 7-00
3 Автобус* 21-00 10-50 7-00
4 Тролейбус-Автобус* 23-00 11-50 8-00
5 Трамвай-Автобус* 23-00 11-50 8-00
6 Трамвай-Тролейбус* 23-00 11-50 8-00

* 0,75грн. за 1 поїздку одним видом транспорту

 

Вартість місячних проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, грн.
Вид транспортуВиди місячних проїзних квитків
Для громадянДля студентів навч.закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів денної форми навчанняДля учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання
1 Трамвай* 90-00 45-00 30-00
2 Тролейбус* Трамвай* 90-00 45-00 30-00
3 Автобус* Трамвай* 90-00 45-00 30-00
4 Тролейбус-Автобус* 100-00 50-00 35-00
5 Трамвай-Автобус* 100-00 50-00 35-00
6 Трамвай-Тролейбус* 100-00 50-00 35-00
7 Трамвай-Тролейбус-Автобус* 170-00 - -

* 0,75грн. за 1 поїздку одним видом транспорту

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