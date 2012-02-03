Вінницькі олімпійці погрожують виступати за інші регіони

Голова Вінницького обласного відділення НОК України Федір Новік повідомив, що олімпійська чемпіонка з веслування Інна Осипенко-Радомська, яка вже здобула дві ліцензії на Ігри-2012 в Лондоні, може відмовитись представляти місто над Бугом, де зараз проживає разом з чоловіком-тренером. У цьому разі її радо може прийняти, приміром, Київщина, за яку раніше виступала Інна.

– Якщо Інні дадуть квартиру у Вінниці, то вона продовжить представляти Вінницьку область, – сказав Федір Новік.

Схожа ситуація і зі стрибункою у воду Ганною Письменською, яка нині мешкає і тренується у Луганську, але продовжує давати паралельний залік Вінниччині. Анна була учасницею попередніх Олімпійських ігор і нині вже відібралася на Олімпіаду-2012.

Перший тренер Письменської Діана Кульбері розповіла, що, згідно письмової угоди зі спортуправлінням Вінницької ОДА, Анні ще у 2010 році мали б подарувати квартиру, куплену за бюджетні кошти.

– Цільові кошти на це були виділені минулого року, але квартиру Письменська так і не отримала, – каже Діана Кульбері. – Поки що не допомогло навіть втручання голови ОДА Миколи Джиги. Якщо ситуація не зміниться, Анна на Олімпіаді може представляти вже Луганщину.

Голова спортуправління ОДА Олександр Фєнєв повідомив, що питання виділення квартир вінницьким олімпійцям розглядатиметься найближчим часом. Для початку треба дочекатися прийняття бюджету обласного спорту на сесії обласної ради.