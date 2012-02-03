Ректору Медуніверситета вручили найвищу нагороду Вінниччини

За заслуги перед Вінниччиною

Депутату обласної Ради, ректору Вінницького національного медичного університету ім. М.Пирогова Морозу Василю Максимовичу виповнилося 70 років. З нагоди видатної дати, розпорядженням голови обласної Ради Сергія Татусяка, ювіляра нагороджено найвищою регіональною нагородою – Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною». Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької облради. Нагороду імениннику вручив 1-й заступник голови обласної Ради Ігор Кревський у присутності заступників голови обласної Ради, депутатів обласної Ради, заступників голови облдержадміністрації, начальників управлінь ОДА, керівництва міської ради, представників силових структур області, громадських діячів. Довідка. Мороз Василь Максимович – народився 2 лютого 1942р. у с.Озеро Немирівського району в сім'ї колгоспників.

Нині він – ректор Вінницького національного медичного університету ім.М.Пирогова, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМНУ, голова Асоціації ректорів медичних вишів України.

Депутат Вінницької обласної Ради 1 і 6 скликань.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter