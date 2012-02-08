Держкомстат зафіксував дефляцію

За інформацією Держкомстату України, величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у Вінницькій області за січень 2012р. по відношенню до грудня 2011р. становить 99,9%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

На споживчому ринку області у січні 2012р. по відношенню до грудня 2011р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої залишились без змін.

Найбільше (на 6,6%) подешевшали яйця, на 2,0% – сало та інші їстівні жири, 0,9% – цукор, на 0,8% – макаронні вироби, на 0,6% – олія соняшникова. Разом з цим, риба та продукти з риби подорожчали на 0,7%, кисломолочна продукція – на 0,6%, молоко – на 0,5%, м’ясо та м’ясопродукти, сир і м’який сир (творог) – на 0,4%, рис – на 0,3%.

Овочі в цілому подешевшали на 0,7%, серед яких морква, буряк, цибуля та гриби – на 2,0%, капуста – на 1,6%. Крім цього, картопля стала дешевшою на 3,1%. Водночас, перець, помідори та огірки подорожчали на 3,3%.

Фрукти в цілому подорожчали на 0,5%, серед яких банани – на 6,2%. Однак, цитрусові подешевшали на 2,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, у т.ч. алкогольні напої – на 0,7%, тютюнові вироби – на 0,2%.

Серед непродовольчих товарів та послуг одяг і взуття подешевшали на 0,7%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 0,6%.

У сфері транспорту відбулось зниження цін на 0,2%, при цьому бензин подешевшав на 0,5%.

На 0,2% подорожчали послуги відпочинку і культури.