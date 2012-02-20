"Той, хто пройшов крізь вогонь" показуватимуть у "Родині"

Українська кінострічка „Той, хто пройшов крізь вогонь” вже вийшла у прокат у Вінницьких кінотеатрах. Серед тих вінничан, що подивилися стрічку, всі відгуки схвальні. Унікальність цього фільму полягає в тому, що актори і знімальна група виключно українські.

Зі слів продюсера цього фільму Андрія Суярка, зйомки стрічки розпочалися у 2008 році. Через фінансові труднощі вони припинялися, але згодом – відновлювалися. «Фільм завершили в 2011 році, а в вересні його презентували на Київському міжнародному кінофестивалі, де він отримав гран-прі», – зауважив продюсер.

Фільм коштував 16 млн грн. З нинішніми цінами на квитки для його окупності потрібно близько 500 тисяч глядачів.

Кінематографісти стверджують: головне завдання творців фільму – повернути до кінозалів глядачів віком від 35 до 50 років. Мовляв, без цього неможливий подальший розвиток індустрії в Україні.

В основу сюжету покладена історія гвардії старшого лейтенанта Івана Івановича Даценка з Чернечого Яру Диканського району Полтавщини - командира ланки 10-го гвардійського авіаційного полку 3-ої гвардійської авіаційної дивізії 3-го гвардійського авіаційного корпусу авіації далекої дії, Героя СРСР (медаль №1733).

Літак Даценка був збитий зенітним вогнем 19 квітня 1944 року, коли він вів свій підрозділ на бомбардування залізничної станції "Львів-2". Після цього його сліди втрачаються, хоча на тому ж таки сайті "Герои страны" повідомляється, що він зник уже в Сибіру, куди втрапив за те, що перебував у німецькому полоні.

У 1967 році радянська делегація діячів культури відвідала Всесвітню виставку "Експо-67" у канадському Монреалі. Чеченський танцюрист Махмуд Есамбаєв попросив організаторів показати йому, як живуть індіанці.

Вождь племені, почувши російську Есамбаєва, звернувся до нього українською. Вони говорили кілька годин, але про цю розмову чеченець розповів своїм колегам коротко: мовляв, український вождь - "син переселенця".

"Нам дуже бракує позитивного героя, - сказав режисер фільму Михайло Іллєнко. - Нас привчили до депресивних героїв-невдах, це вже навіть увійшло у моду. Ми тепер добре вміємо знімати кіно про ще одного, в якого нічого не вийшло. А хочеться запропонувати глядачеві такого, про якого він би сказав: "Я б теж так хотів, але чи зміг би?"

Серед Інтернет-блогів, де можна було прочитати відгуки про фільм, цікавим видалося резюме Олександра Бригинця, депутата Київміськради, голови комісії з питань культури та туризму: „Фільм Михайла Ілленка, що сьогодні стартує в прокаті, мусить подивитись кожен українець. Тільки так ми може підтримати перший український повнометражний фільм. Чимало чого сподобалось. Враження дуже гарні. Це і больові точки історії, і міфологія, і правда життя, і містика.... Красива натура, гарний монтаж, чудова операторська робота. Може, трохи нагадує казку, але швидше - легенду... Сказав би, що колектив творить нову українську міфологію, яка дає сили і енергію...”

Усвідомлюючи, що квитки в комерційних кінозалах не з дешевих, депутат Вінницької обласної ради Сергій Кудлаєнко за своєї спонсорської підтримки організував перегляд картини „Той, хто пройшов крізь вогонь” в кінотеатрі „Родина” з 2 по 6 березня.

Довідка. У 2012 році на українське кіно з держбюджету виділять 176 мільйонів гривень, а нині у виробництві – 17 українських кінострічок різних форматів.