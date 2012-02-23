Студенти Аграрного стали переможцями мовного конкурсу

«Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – один із найпрестижніших та наймасовіших інтелектуальних змагань в Україні. Цей конкурс – шанс заявити про себе, свій талант, творчість, а головне – бути почутим. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини патріарха слова українського – Тараса Шевченка.

За словами керівника освітньої галузі, у ІІІ етапі Конкурсу взяли участь переможці ІІ етапу – 295 учнів та студентів краю.

«До конкурсу також долучилася учнівська і студентська молодь з інших країн світу – Росії, Білорусії, Молдови, Румунії, Польщі, Канади, Італії, Ірану, Португалії, Іспанії та інших країн», - зазначив представник Міністерства.

На базі Вінницької загальноосвітньої школи № 36 відбувся заключний етап мовно-літературного конкурсу, у якому взяли участь нагороджені.

Як повідомляє Інтернет-портал ВНАУ, серед учасників які вибороли призові місця, були і студенти Вінницького національного аграрного університету, це двоє першокурсників:

- Рудь Юлія Олександрівна, студентка факультету менеджменту групи 11_МЗЕД, дістала друге місце, нагороджена дипломом ІІ ступеня (студентка доцента Тимкової В.А.);

- Головня Олександр Анатолійович, студент факультету механізації сільського господарства групи 11-МК, дістав третє місце, нагороджений дипломом ІІІ ступеня (студент ст. викладача Марцінко Т.І.).

Дипломи переможцям підписав начальник управління освіти і науки І.Д. Івасюк.