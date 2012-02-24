Вінниця прожила з новою транспортною схемою перший день

Сьогодні громадський транспорт Вінниці розпочав рухатись по новій схемі. За даними ранкового моніторинг, найменше пасажирів перевозили цього дня трамваї маршруту № 6. На цьому маршруті працює 21 вагон, це на дві одиниці менше ніж на маршруті № 4. Тому вінничани, які вирішили скористатись саме цим трамваєм, мали можливість досить комфортно дістатись місця призначення.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За підсумками попереднього моніторингу, ранок першого дня роботи нової схеми пройшов спокійно та організовано – транспорт рухався регулярно (відповідно до графіків), на зупинках не було великого скупчення людей, вінничани мали можливість скористатись тим видом транспорту, який, згідно нової схеми руху, обслуговує той чи інший мікрорайон.

Основна особливість нововведень полягає у тому, що маршрутки не дублюють маршрути громадського електротранспорту. Таким чином у Вінниці залишилось 6 трамвайних, 15 тролейбусних, 10 автобусних та 29 маршрутів для маршрутних таксі. Враховуючи це, змінився графік руху електротранспорту, – трамваї та тролейбуси з середини лютого «ходять» частіше і довше (з 5:30 до 24:00).

23 лютого на зупинках громадського транспорту продовжували працювати інформаційні пункти. За три дні з їх допомогою було розповсюджено 33 тисячі надрукованих схем. За спостереженнями волонтерів певна проблема все ж таки є – деякі вінничани дотепер не ознайомились із новою схемою і розгубились у перший день введення системи в дію. Тому на основних зупинках транспорту, де вставлені інформаційні пункти, їм допомагають не лише зорієнтуватись, на чому і куди доїхати, а й фіксують конструктивні пропозиції вінничан. Такі пункти будуть працювати і завтра.

«У приватному секторі у час пік було достатньо транспорту для того, щоб люди могли виїхати з свого мікрорайону», - розповідає голова Асоціації органів самоорганізації населення Наталя Панчук, яка разом із усіма членами Асоціації (головами квартальних комітетів) спостерігала, як рухається громадський транспорт на території приватної забудови.

«Ми з самого ранку моніторимо, як працює нова система перевезення пасажирів. У час пік на громадський транспорт особливе навантаження, але ТТУ відпрацювало графіки таким чином, що у цей час на маршрутах працює максимальну кількість транспортних одиниць. Тому можна сказати, що нова система стартувала без ексцесів. Зрозуміло, що на окремих ділянках виникають певні проблеми, але ми будемо їх усувати», - говорить директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Олексій Пидоченко.